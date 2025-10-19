Medvedev vince dopo due anni e mezzo Perché l' hanno vestito così
A 882 giorni dall’ultimo torneo Atp vinto (Roma 2023), Daniil Medvedev torna ad alzare un trofeo. Il russo ha sconfitto il francese Corentin Moutet nell'Atp 250 di Almaty con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 dopo più di due ore e mezza di gioco. Il russo per la premiazione a dovuto indossare uno “shapan”, il tradizionale abito kazako. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
