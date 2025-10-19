Arezzo, 19 ottobre 2025 – Un’odissea sanitaria. Un calvario durato più di un anno. Un dottore che viene operato dai suoi colleghi per una frattura al femore sinistro, all’altezza dell’anca, ma che sotto i ferri rimedia un’infezione e che, dopo sei interventi chirurgici, rimane invalido. Oggi, tre anni dopo, non riesce a camminare, ha dovuto smettere di lavorare: un danno biologico del 45%, secondo il suo medico legale. Da qui la richiesta di risarcimento danni di circa 700 mila euro. Tutto inizia il 24 febbraio 2022. Il dottor Amos Salvicchi cade dalle scale e si frattura il femore. Al San Donato di Arezzo subisce il primo intervento, cioè la fissazione di un chiodo endomidollare per la frattura del femore sinistro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medico resta infermo dopo la caduta, richiesta all’Asl da 700mila euro. Odissea di tre anni e sei operazioni