Hamas oggi ha violato il cessate il fuoco con un incidente tra combattenti dell'Idf e terroristi che hanno aperto il fuoco contro un mezzo del genio a Rafah. In risposta, l'aeronautica ha attaccato l'area di Rafah. Al-Arabyaha riferito che l'Idf ha effettuato tre attacchi aerei". Così la testata israeliana N12. Il primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz ricevono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Media: "Violata la tregua a Rafah, risposta aerea dell'Idf": Netanyahu riunisce e vertici militari. Usa: "Hamas vuole attaccare i civili a Gaza"