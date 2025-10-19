Media Usa | Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk

19 ott 2025

Vertice Trump-Putin in Ungheria, Ue: "I singoli Paesi possono concedere deroghe alla chiusura dello spazio aereo" per consentire l'atterraggio del capo del Cremlino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

media usa putin ha chiesto a trump che kiev ceda il donetsk

© Tgcom24.mediaset.it - Media Usa: "Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk"

Media Usa: "Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk" - Putin ha chiesto a Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategica nell'est del Paese, come condizione per porre fine alla g ... Lo riporta msn.com

