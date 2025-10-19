Media Usa | Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk | Zelensky | Non daremo mai alla Russia alcuna ricompensa

L'aviazione ucraina, intanto, è riuscita a colpire un importante impianto di produzione gas russo usando droni che hanno volato per 1.300 km. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Media Usa: "Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk" | Zelensky: "Non daremo mai alla Russia alcuna ricompensa"

Contenuti che potrebbero interessarti

Quella di Putin è un’ammissione importante, perché quando ci fu l’incidente i media di stato russi negarono qualsiasi coinvolgimento della Russia e sostennero che l’aereo fosse stato colpito da uno stormo di uccelli. Quelle dichiarazioni fecero arrabbiare molti Vai su Facebook

#Ucraina, Trump: 'Deluso da Putin'. Media: 'Mosca cerca escalation' - X Vai su X

Media Usa: "Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk" | Drone ucraino colpisce impianto gas russo a 1.300 km - Putin ha chiesto a Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategica nell'est del Paese, come condizione per porre fine alla g ... Scrive msn.com

Guerra Ucraina, telefonata Trump-Putin. Il presidente Usa: “Ci incontreremo a Budapest” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, telefonata Trump- Riporta tg24.sky.it

Ucraina, media: “Gli Usa preparano un trilaterale a Budapest”. Fonti: “Putin ha chiesto di incontrare Zelensky da solo” - Il presidente americano Donald Trump ha avuto ieri un colloquio con il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Riporta ilfattoquotidiano.it