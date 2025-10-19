Media Usa | Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk | Zelensky | Non daremo mai alla Russia alcuna ricompensa

19 ott 2025

L'aviazione ucraina, intanto, è riuscita a colpire un importante impianto di produzione gas russo usando droni che hanno volato per 1.300 km. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

