Media Usa | Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk | Drone ucraino colpisce impianto gas russo a 1.300 km

Vertice Trump-Putin in Ungheria, Ue: "I singoli Paesi possono concedere deroghe alla chiusura dello spazio aereo" per consentire l'atterraggio del capo del Cremlino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Media Usa: "Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk" | Drone ucraino colpisce impianto gas russo a 1.300 km

Media Usa: "Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk" - Putin ha chiesto a Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategica nell'est del Paese, come condizione per porre fine alla g ... Si legge su msn.com

Guerra Ucraina, telefonata Trump-Putin. Il presidente Usa: “Ci incontreremo a Budapest” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, telefonata Trump- Segnala tg24.sky.it

Ucraina, media: “Gli Usa preparano un trilaterale a Budapest”. Fonti: “Putin ha chiesto di incontrare Zelensky da solo” - Il presidente americano Donald Trump ha avuto ieri un colloquio con il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Segnala ilfattoquotidiano.it