Media israeliani | Hamas viola tregua a Rafah risposta aerea Idf??

Thesocialpost.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fragile tregua a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, è stata spezzata. Secondo quanto riportato dai media israeliani, sarebbe stato Hamas a violare il cessate il fuoco aprendo il fuoco contro un veicolo del genio militare dell’ Idf, le Forze di Difesa Israeliane. La risposta israeliana è arrivata rapidamente con tre raid aerei mirati, che hanno colpito la stessa zona, riaccendendo la tensione in un territorio che sembrava godere di una temporanea, seppur fragile, calma. La notizia è stata rilanciata dalla testata N12, secondo cui l’attacco di Hamas ha costretto l’ aeronautica israeliana a intervenire con forza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

