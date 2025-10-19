ABBONATI A DAYITALIANEWS NEW YORK, 19 ottobre 2025. Ore 13 Scontro a Rafah e risposta dell’aviazione israeliana. Secondo le ricostruzioni della stampa israeliana, un colpo di arma da fuoco contro un mezzo del genio a Rafah è stato interpretato come una violazione del cessate il fuoco: fonti locali riportano che combattenti hanno sparato contro il veicolo e che, in risposta, l’aeronautica israeliana ha colpito l’area. Al-Arabiya e N12 parlano di tre attacchi aerei effettuati dall’IDF nella zona. Un funzionario militare citato dall’AFP ha dichiarato che miliziani di Hamas avrebbero compiuto “molteplici attacchi” contro le forze israeliane oltre la cosiddetta Linea Gialla, dove l’IDF mantiene postazioni, configurando così – secondo Tel Aviv – una palese violazione del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Media, Hamas ha violato cessate il fuoco: scontri a Rafah, raid aerei israeliani. Ben Gvir chiede la ripresa delle operazioni