Media Hamas ha violato cessate il fuoco | scontri a Rafah raid aerei israeliani Ben Gvir chiede la ripresa delle operazioni
ABBONATI A DAYITALIANEWS NEW YORK, 19 ottobre 2025. Ore 13 Scontro a Rafah e risposta dell’aviazione israeliana. Secondo le ricostruzioni della stampa israeliana, un colpo di arma da fuoco contro un mezzo del genio a Rafah è stato interpretato come una violazione del cessate il fuoco: fonti locali riportano che combattenti hanno sparato contro il veicolo e che, in risposta, l’aeronautica israeliana ha colpito l’area. Al-Arabiya e N12 parlano di tre attacchi aerei effettuati dall’IDF nella zona. Un funzionario militare citato dall’AFP ha dichiarato che miliziani di Hamas avrebbero compiuto “molteplici attacchi” contro le forze israeliane oltre la cosiddetta Linea Gialla, dove l’IDF mantiene postazioni, configurando così – secondo Tel Aviv – una palese violazione del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
I media riferiscono di un attacco di Hamas contro le forze dello Stato ebraico. Questo ha provocato la risposta dell’Idf con raid aerei nella zona - X Vai su X
Il cardinale #Pizzaballa, ospite dei media vaticani, racconta la #TerraSanta dopo il raggiungimento dell’accordo tra Israele e Hamas e afferma: Abbiamo un dovere nei confronti delle nostre comunità, aiutarle a guardare oltre #VaticanNewsIT Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
Hamas nega attacco imminente contro civili. Media: violata tregua a Rafah, risposta aerea Idf - Ben Gvir chiede a Netanyahu ripresa operazioni a Gaza Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha chiesto al premier Benjamin Netanyahu di riprendere le operazioni militari nella Striscia ... Segnala msn.com
Tel Aviv: “Hamas ha violato la tregua”. Miliziani: “Falso”. Raid Idf a Rafah - Nonostante il cessate il fuoco, l’esercito israeliano ha effettuato attacchi aerei nella zona di Rafah, a sud della Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dal canale televisivo statale israeliano ... Da secondopianonews.it
Gaza, Media: «Hamas viola tregua a Rafah, risposta aerea Idf». I miliziano negano di voler attaccare i civili - «Hamas oggi ha violato il cessate il fuoco con un incidente tra combattenti dell'Idf e terroristi che hanno aperto il fuoco contro un mezzo del genio a Rafah. Segnala ilgazzettino.it