Mazza da baseball e scaldacollo trovati in scala Capuccini | il sequestro dei carabinieri

Triesteprima.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mattino dopo la violenta aggressione subita dal titolare del bar Twist i carabinieri hanno sequestrato una mazza da baseball e uno scaldacollo, rinvenuti a poca distanza dal luogo dove si è verificato il brutale episodio. La zona è all'angolo tra via Pondares e scala dei Cappuccini. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Insegue automobilista e lo colpisce con una mazza da baseball dopo una lite stradale - Poi ha impugnato una mazza da baseball e si è scagliato contro il "rivale" e la sua auto. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mazza Baseball Scaldacollo Trovati