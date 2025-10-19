Mazza da baseball e scaldacollo trovati in scala Capuccini | il sequestro dei carabinieri

Il mattino dopo la violenta aggressione subita dal titolare del bar Twist i carabinieri hanno sequestrato una mazza da baseball e uno scaldacollo, rinvenuti a poca distanza dal luogo dove si è verificato il brutale episodio. La zona è all'angolo tra via Pondares e scala dei Cappuccini. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

