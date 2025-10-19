Maxi furto all' Ikea ma la vigilanza lo incastra

L'obiettivo era ambizioso, svaligiare il megastore Ikea e farla franca. Ma qualcosa per un ladro di 40 anni nordafricano, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, non è andato per il verso giusto. I carabinieri della stazione di Noventa Padovana hanno arrestato in flagranza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

