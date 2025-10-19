Maxi frode fiscale Confisca di beni e soldi Condannato il titolare dell’azienda quarratina

19 ott 2025

Per anni avrebbe mancato di pagare le imposte e le obbligazioni previdenziali per i dipendenti. Ma avrebbe anche distratto quote di partecipazioni di altre società, con l’aggravante di aver portato alla bancarotta dellazienda. L’indagine sulla Palma Services Srl di Quarrata, azienda operante nel settore del trasporto e smaltimento di rifiuti, era stata avviata nel 2021 dopo la denuncia presentata da uno dei creditori. La Procura di Pistoia, pm Leonardo De Gaudio aveva disposto accertamenti sull’azienda, che sono stati poi condotti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

