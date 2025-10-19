Max Verstappen ora crede nel Mondiale | già 64 punti recuperati ne restano 40…
Da -104 a -40 in quattro gare (più una Sprint). Una rimonta folle, assolutamente impensabile dopo la vittoria di Oscar Piastri nel Gran Premio d’Olanda che aveva proiettato il pilota australiano in fuga nel Mondiale anche nei confronti del compagno di squadra Lando Norris (passato in un colpo solo da -9 a -34 con il ritiro di Zandvoort per un guasto meccanico). Da quel momento in poi è cambiato tutto, con Piastri che ha raccolto un solo podio nei successivi quattro eventi mettendo a referto anche due zeri a dir poco sanguinosi (soprattutto quello di Baku per un suo errore al termine di un weekend da incubo) e facendo riavvicinare gli inseguitori in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it
