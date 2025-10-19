Max Verstappen non si ferma più! Splendida pole ad Austin davanti a Norris e Leclerc quinto Hamilton
Max Verstappen non molla la presa. Il quattro volte campione del mondo, infatti, dopo aver vinto la Sprint Race ha centrato anche la pole position del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025 e, di conseguenza, continua a mettere pressione al duo papaya. Sullo splendido scenario del COTA – Circuit of the Americas abbiamo assistito a qualifiche roventi e non solo per il meteo (34° per quanto riguarda l'atmosfera e 44° sull'asfalto) dato che la posta in palio inizia a farsi davvero importante con una lotta al titolo che, oltre al duo McLaren vede ormai Max Verstappen in piena bagarre dopo gli 8 ulteriori punti recuperati con la vittoria nella Sprint Race.
