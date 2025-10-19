Il tecnico dorico Agenore Maurizi analizza l’avversario odierno ma anche altri aspetti fondamentali per l’ Ancona, non solo in questo momento del campionato. Il mister afferma che la squadra ha "l’obbligo di fare una gara importante", e che "sappiamo di affrontare un avversario tosto, che pur venendo dall’eccellenza vanta una struttura societaria importante". Maurizi evidenzia che non basta giocare bene, bisogna "farlo meglio degli altri" e per riuscirci serve "l’aiuto da parte di tutti". Parole di stima, quelle del tecnico, per la squadra, che "sta facendo un grande lavoro e si sta impegnando al massimo", ma apre anche una riflessione interessante sulla struttura intorno ai calciatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maurizi a tutto campo: "Rinforzi? Per ora no. Quando la società avrà un ds valuteremo"