Matteo Arnaldi si qualifica per l’ATP di Vienna | definito l’avversario al 1° turno

L’azzurro Matteo Arnaldi ha superato brillantemente le qualificazioni dell’ATP 500 di Vienna, vincendo entrambi i match del tabellone cadetto e diventando in questo modo il sesto italiano ai nastri di partenza nel torneo di singolare che scatterà domani e si esaurirà domenica in Austria. Il tennista italiano tornerà in campo già nella giornata di domani, quando scatterà il tabellone principale, giocando uno dei 5 match in programma, l’unico previsto sul Glaubandich Court, che inizierà alle ore 16.00: l’avversario di Arnaldi sarà lo statunitense Aleksandar Kova?evi?, a sua volta proveniente dalle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

