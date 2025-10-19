Matrix Laurence Fishburne | Ho contribuito anche io al look di Morpheus

La star del film delle sorelle Wachowski ha raccontato di aver contribuito attivamente al suo iconico personaggio che l'ha reso celebre. Ospite di un panel al New York Comic-Con, Laurence Fishburne ha condiviso con i fan alcuni retroscena in merito al suo personaggio nella saga sci-fi di Matrix, Morpheus. L'attore ha raccontato di aver contribuito attivamente alla creazione del look di Morpheus, compresa la scelta degli occhiali senza montatura, che resero iconico il personaggio. Laurence Fishburne ha creato il look di Morpheus "Kym Barrett la costumista del film ha fatto un lavoro incredibile" ha raccontato Fishburne "Tutte le silhouette che aveva ideato erano splendide". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

