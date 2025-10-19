Matrix Laurence Fishburne | Ho contribuito anche io al look di Morpheus

Movieplayer.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star del film delle sorelle Wachowski ha raccontato di aver contribuito attivamente al suo iconico personaggio che l'ha reso celebre. Ospite di un panel al New York Comic-Con, Laurence Fishburne ha condiviso con i fan alcuni retroscena in merito al suo personaggio nella saga sci-fi di Matrix, Morpheus. L'attore ha raccontato di aver contribuito attivamente alla creazione del look di Morpheus, compresa la scelta degli occhiali senza montatura, che resero iconico il personaggio. Laurence Fishburne ha creato il look di Morpheus "Kym Barrett la costumista del film ha fatto un lavoro incredibile" ha raccontato Fishburne "Tutte le silhouette che aveva ideato erano splendide". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

matrix laurence fishburne ho contribuito anche io al look di morpheus

© Movieplayer.it - Matrix, Laurence Fishburne: “Ho contribuito anche io al look di Morpheus”

Altre letture consigliate

matrix laurence fishburne hoMatrix, Laurence Fishburne: “Ho contribuito anche io al look di Morpheus” - La star del film delle sorelle Wachowski ha raccontato di aver contribuito attivamente al suo iconico personaggio che l'ha reso celebre. Lo riporta movieplayer.it

matrix laurence fishburne hoLaurence Fishburne potrebbe essere disposto a riprendere il suo ruolo di Morpheus in un quinto film di Matrix - Il leggendario attore dice di essere aperto a indossare di nuovo gli occhiali da sole digitali se arriva la sceneggiatura giusta. Come scrive gamereactor.it

matrix laurence fishburne hoMatrix: Laurence Fishburne rivela se tornerà per un sequel - Laurence Fishburne valuta un ritorno in Matrix 5: solo se il progetto sarà all’altezza della trilogia originale e avrà senso. Secondo cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Matrix Laurence Fishburne Ho