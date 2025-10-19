Materiale extraterrestre via alla catalogazione dei meteoriti provenienti dallo spazio

Firenzetoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via la prima campagna nazionale di catalogazione del patrimonio planetologico italiano, un'iniziativa di portata storica che mira a censire in modo sistematico il materiale extraterrestre conservato in musei e istituti di ricerca del Paese. Il progetto, che durerà fino a gennaio 2028, è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Materiale Extraterrestre Via Catalogazione