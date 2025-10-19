Mateju e Wisniewski pesanti responsabilità Kouda impalpabile bene solo Lapadula e Nagy

Lanazione.it | 19 ott 2025

SARR 6: è graziato dal palo sul rasoterra di Blesa, nulla può sulla rete di testa di Frabotta, non arriva sul rasoterra calibrato dello stesso numero 99 cesenate. MATEJU 5,5: arcigno, concentrato, determinato per quaranta minuti, poi il patatrac con la ritardata uscita su Frabotta che non ha problemi a piazzare il rasoterra vincente del 2 a 1. HRISTOV 6: mette a tacere la verve di Shpendi, per poi provare il gol della disperazione di testa, ma la sfera termina sopra la traversa. WISNIEWSKI 5: non fa la differenza come il curriculum autorizzerebbe, decisamente poco reattivo sul secondo gol di Frabotta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

