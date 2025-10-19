Mastella confessa | Sono in difficoltà I miei non li tengo più In Campania partita aperta

"La verità è che io mi sono scocciato di questo bisticcio continuo tra Fico e De Luca. Se continuano così, qui, perdiamo. Per-di-a-mo! Capito? Mentre io, per indole, voglio vincere. Tra l’altro.". A dirlo in un lungo dialogo con Fabrizio Roncone del Corriere della Sera è Clemente Mastella, sindaco di Benevento che alle prossime Regionali in Campania dovrebbe schierare nel campo di centrosinistra a sua lista Noi di centro, con il figlio Pellegrino incaricato di guidarla a Benevento. Mastella confessa di essere nervoso perché "Quelli del centrodestra hanno intuito che c’è partita, che la forbice dei sondaggi tra Fico e Cirielli, a sorpresa, sembra essersi ristretta". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

