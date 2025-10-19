Massimo Recalcati presenta il suo libro La luce e l' onda Cosa significa insegnare?

Mercoledì 22 ottobre alle ore 18.30 presso l’Auditorium della Fondazione MAST Massimo Recalcati presenta il suo libro La luce e l'onda. Cosa significa insegnare? (Einaudi, 2025).L’Autore affronta il tema della Scuola e della pratica dell'insegnamento con un libro che è un elogio della figura del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

