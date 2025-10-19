Massese-Viareggio Un derby d’altri tempi Sarà fondamentale il sostegno dei tifosi

Con Massese-Viareggio torna uno dei grandi classici del passato. Una di quelle partite che portano indietro nella memoria a sfide infuocate e spesso esaltanti nei professionisti. Le due squadre si ritrovano in Eccellenza con la logica ambizione di risalire quanto prima. In un campionato che sembra molto agguerrito per la lotta al titolo il duello tra le compagini bianconere sarà quello a conferirle molto più sale. Massese e Viareggio arrivano a questo derby tanto atteso appaiate in classifica. Gli apuani hanno giocato una partita in più ma sono partiti anche da una penalizzazione di -2. Lo scontro in campionato arriva a poco tempo di distanza dall’incrocio in Coppa che ha portato alla bruciante eliminazione della squadra di Davide Marselli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

