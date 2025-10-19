Massese-Viareggio Un derby d’altri tempi Sarà fondamentale il sostegno dei tifosi

Sport.quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con Massese-Viareggio torna uno dei grandi classici del passato. Una di quelle partite che portano indietro nella memoria a sfide infuocate e spesso esaltanti nei professionisti. Le due squadre si ritrovano in Eccellenza con la logica ambizione di risalire quanto prima. In un campionato che sembra molto agguerrito per la lotta al titolo il duello tra le compagini bianconere sarà quello a conferirle molto più sale. Massese e Viareggio arrivano a questo derby tanto atteso appaiate in classifica. Gli apuani hanno giocato una partita in più ma sono partiti anche da una penalizzazione di -2. Lo scontro in campionato arriva a poco tempo di distanza dall’incrocio in Coppa che ha portato alla bruciante eliminazione della squadra di Davide Marselli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

massese viareggio un derby d8217altri tempi sar224 fondamentale il sostegno dei tifosi

© Sport.quotidiano.net - Massese-Viareggio Un derby d’altri tempi. Sarà fondamentale il sostegno dei tifosi

News recenti che potrebbero piacerti

massese viareggio derby d8217altriMassese-Viareggio Un derby d’altri tempi. Sarà fondamentale il sostegno dei tifosi - Il tecnico Marselli potrebbe optare per un paio di cambi in formazione ... Segnala msn.com

massese viareggio derby d8217altriMassese-Viareggio, derby vietato ai tifosi ospiti - Lo ha deciso la Questura apuana: i residenti della provincia di Lucca non potranno acquistare il biglietto per la partita del campionato di Eccellenza in programma domenica allo Stadio Vitali ... Come scrive noitv.it

massese viareggio derby d8217altriMassese-Viareggio Derby ad alta tensione. Marselli confida nell’apporto del pubblico - "Sarebbe bello vedere lo stadio pieno che possa trascinare al successo la squadra. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Massese Viareggio Derby D8217altri