Massacrato a coltellate omicidio shock in Italia | svolta nelle indagini dopo l’orrore
È una corsa contro il tempo quella degli investigatori di Perugia per consegnare alla giustizia l’autore dell’ omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano accoltellato nella notte tra venerdì e sabato in zona universitaria. La rissa scoppiata davanti al locale 100Dieci si è trasformata in una tragedia: una coltellata al petto ha ucciso il giovane, mentre testimoni e telecamere forniscono ora dettagli cruciali per risalire all’identità dell’aggressore. Secondo quanto trapelato, la squadra mobile di Perugia avrebbe già identificato il presunto colpevole. Si tratterebbe di un giovane di origine nordafricana, riconosciuto da diversi testimoni e immortalato dai filmati di sorveglianza del parcheggio adiacente al locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
