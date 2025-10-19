Massacrata dall' ex compagno Nadia Khaidar è morta in ospedale

Bolognatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una brutale aggressione che, a distanza di mesi, è diventata un femminicidio. Perché la vittima, la cinquantenne Nadia Khaidar, è morta sabato nel letto della clinica in cui si trovava, ridotta in fin di vita dall’ex compagno 44enne, Redouane Ennakhali, durante il pestaggio che ha subito il 27. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

massacrata dall ex compagnoFemminicidio in via del Cossa, massacrata dall’ex: Nadia morta dopo 3 mesi - Non ce l’ha fatta la cinquantenne che era stata pestata e accoltellata il 27 luglio. Riporta msn.com

Pamela Genini: ecco come l’ex compagno è riuscito ad entrare in casa per ucciderla - Sono emersi dei particolari sul femminicidio di Pamela Genini, lda parte dell’ex compagno Gianluca Soncin. Si legge su newsmondo.it

massacrata dall ex compagnoAccoltellata dall'ex compagno, donna di 33 anni rimane in prognosi riservata - È stata sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale Umberto I di Siracusa. Si legge su lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Massacrata Dall Ex Compagno