Massacrata dall' ex compagno Nadia Khaidar è morta in ospedale
Una brutale aggressione che, a distanza di mesi, è diventata un femminicidio. Perché la vittima, la cinquantenne Nadia Khaidar, è morta sabato nel letto della clinica in cui si trovava, ridotta in fin di vita dall’ex compagno 44enne, Redouane Ennakhali, durante il pestaggio che ha subito il 27. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altre letture consigliate
“Ho paura del buio” Hind Rajab, 6 anni, poco prima di essere massacrata dall’esercito di Israele, dov’era già stata sterminata la sua famiglia e dove saranno sterminati i soccorritori che tentavano di aiutarla Un documentario da vedere e da mandare a memori - X Vai su X
Massacrata di botte, torturata e stuprata dall'ex per ore - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio in via del Cossa, massacrata dall’ex: Nadia morta dopo 3 mesi - Non ce l’ha fatta la cinquantenne che era stata pestata e accoltellata il 27 luglio. Riporta msn.com
Pamela Genini: ecco come l’ex compagno è riuscito ad entrare in casa per ucciderla - Sono emersi dei particolari sul femminicidio di Pamela Genini, lda parte dell’ex compagno Gianluca Soncin. Si legge su newsmondo.it
Accoltellata dall'ex compagno, donna di 33 anni rimane in prognosi riservata - È stata sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale Umberto I di Siracusa. Si legge su lasicilia.it