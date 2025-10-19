Massacrata dall' ex compagno Nadia Khaidar è morta in ospedale

Una brutale aggressione che, a distanza di mesi, è diventata un femminicidio. Perché la vittima, la cinquantenne Nadia Khaidar, è morta sabato nel letto della clinica in cui si trovava, ridotta in fin di vita dall’ex compagno 44enne, Redouane Ennakhali, durante il pestaggio che ha subito il 27. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it