Martedì Sarkozy in cella con Il Conte di Montecristo | La mia vita è un romanzo
Martedì all'alba l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy entrerà nel carcere de La Santé dopo che un tribunale lo ha condannato a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata a ottenere fondi per la campagna elettorale dal regime del defunto dittatore libico Muammar Gheddafi. In cella si porterà la +biografia di Gesù di Jean-Christian Petitfils e "Il Conte di Montecristo", il celebre romanzo di Alexandre Dumas che narra di un uomo imprigionato ingiustamente che riesce a fuggire e poi si vendica di chi lo ha accusato. Un riferimento, per chi lo vuole vedere, alla propria vicenda giudiziaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Sarkozy martedì in carcere, il figlio chiama alla mobilitazione. L'ex presidente sarà in isolamento: 'A testa alta, non ho paura'. - X Vai su X
Sarkozy verso la prigione, Lecornu sotto pressione, la taxe fonciere soffoca i contribuenti francesi... ecco le new à la une dalla Francia su Radionizza.it! - facebook.com Vai su Facebook
Martedì Sarkozy in cella con "Il Conte di Montecristo": La mia vita è un romanzo" - Martedì all'alba l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy entrerà nel carcere ... Secondo iltempo.it
Nicolas Sarkozy in cella dal 21 ottobre 2025, le mosse dell'ex presidente per evitare il carcere: la condanna e il brindisi d'addio - L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy sarà detenuto dal 21 ottobre 2025 nel carcere della Santé a Parigi, come comunicato dalla Procura nazionale finanziaria. Riporta msn.com
Sarkozy, condanna a 5 anni. L’ex presidente: vado in cella - PARIGI Il sorriso gelido di Carla Bruni dice più delle parole altrettanto glaciali di Nicolas Sarkozy. Da ilmessaggero.it