Martedì Sarkozy in cella con Il Conte di Montecristo | La mia vita è un romanzo

Martedì all'alba l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy entrerà nel carcere de La Santé dopo che un tribunale lo ha condannato a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata a ottenere fondi per la campagna elettorale dal regime del defunto dittatore libico Muammar Gheddafi. In cella si porterà la +biografia di Gesù di Jean-Christian Petitfils e "Il Conte di Montecristo", il celebre romanzo di Alexandre Dumas che narra di un uomo imprigionato ingiustamente che riesce a fuggire e poi si vendica di chi lo ha accusato. Un riferimento, per chi lo vuole vedere, alla propria vicenda giudiziaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

