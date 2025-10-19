Martedì in discoteca Discoparty all' Hiroshima Mon Amour
Martedì in discoteca, la discoteca più inclusiva della città! Un'attività di interesse sociale dedicata principalmente a persone con disabilità e alle loro famiglie, ma adatta anche ai bambini, alle strutture, cooperative, associazioni e agli affidatari del territorio che se ne prendono cura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Martedì prossimo 7 ottobre torniamo a fare festa a Torino Nord Circoscrizione 6 - Città di Torino presso sPAZIO211 in Via Cigna 211 Vi aspettiamo a partire dalle ORE 15,30 per ballare insieme a sPAZIOdance - la discoteca più inclusiva della città