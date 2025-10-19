Martedì in discoteca Discoparty all' Hiroshima Mon Amour

Martedì in discoteca, la discoteca più inclusiva della città! Un'attività di interesse sociale dedicata principalmente a persone con disabilità e alle loro famiglie, ma adatta anche ai bambini, alle strutture, cooperative, associazioni e agli affidatari del territorio che se ne prendono cura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

