Martedì 21 ottobre Simon & The Stars presenta Oroscopo 2026 Rizzoli presso la Mondadori Cola di Rienzo a Roma

Romadailynews.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 ottobre 2025, ore 18.30 Mondadori Bookstore   Piazza Cola di Rienzo, 8183 – Roma Simon & The Stars presenta OROSCOPO 2026 Ingresso libero fino a esaurimento posti   « Il cielo del 2026 rappresenta a tutti gli effetti un nuovo inizio, un cambio di paradigma, una partenza in grande stile. “Un primo passo in un mondo più vasto”, citando il grande Obi-Wan Kenobi, che ci permette di allargare lo sguardo, agganciare i nostri obiettivi e tracciare le strade del nostro futuro.» Simon & The Stars   Torna l’attesissimo oroscopo di Simon & The Stars, la guida astrologica per affrontare al meglio il 2026. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

marted236 21 ottobre simon amp the stars presenta oroscopo 2026 rizzoli presso la mondadori cola di rienzo a roma

© Romadailynews.it - Martedì 21 ottobre Simon & The Stars presenta “Oroscopo 2026” (Rizzoli) presso la Mondadori Cola di Rienzo a Roma

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Marted236 21 Ottobre Simon