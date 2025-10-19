Martedì 21 ottobre Simon & The Stars presenta Oroscopo 2026 Rizzoli presso la Mondadori Cola di Rienzo a Roma
Martedì 21 ottobre 2025, ore 18.30 Mondadori Bookstore Piazza Cola di Rienzo, 8183 – Roma Simon & The Stars presenta OROSCOPO 2026 Ingresso libero fino a esaurimento posti « Il cielo del 2026 rappresenta a tutti gli effetti un nuovo inizio, un cambio di paradigma, una partenza in grande stile. “Un primo passo in un mondo più vasto”, citando il grande Obi-Wan Kenobi, che ci permette di allargare lo sguardo, agganciare i nostri obiettivi e tracciare le strade del nostro futuro.» Simon & The Stars Torna l’attesissimo oroscopo di Simon & The Stars, la guida astrologica per affrontare al meglio il 2026. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
