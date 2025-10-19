Marocchini di me**a insulti razzisti e controlli ossessivi ai vicini di casa per anni | 62enne a processo per stalking Il caso a Torino

«Marocchini di me**a», «Sei una scrofa». Una lunga serie di insulti razzisti e una presunta aggressione hanno spinto una famiglia di origini marocchine a denunciare il proprio vicino di casa. Denuncia ora sfociata in un processo di primo grado davanti al tribunale di Torino. A raccontare i fatti davanti alla giudice Roberta Cosentini è stato un uomo che, insieme alla madre e al fratello, sostiene di essere stato preso di mira per anni. «Non so spiegare perché è successo tutto questo. La verità, secondo me, è che non c’è un vero motivo. Lui ha iniziato a darci fastidio e, fino a quando non abbiamo denunciato, ha continuato, anche di notte », ha detto il testimone, come riporta Today. 🔗 Leggi su Open.online