Marmore ancora allarme furti | La gente è sempre più impaurita serve installare più telecamere

Da qualche anno la frazione di Marmore nel comune di Terni è in costante agitazione per il dilagante verificarsi di furti. L’ultimo episodio in settimana, quando intorno alle 21.30 un residente di via Conti Menotti ha visto una persona che armeggiava vicino alla sua macchina all’interno del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Marmore ha paura, sos sicurezza. Una petizione a prefetto e sindaco - Con una petizione a sindaco e prefetto si chiedono più controlli e l’implementazione del sistema di videosorveglianza. Come scrive msn.com