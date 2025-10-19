Marinozzi analizza Roma Inter | Il futuro è già iniziato Bonny e Pio Esposito segnano un nuovo ciclo

di Dario Bartolucci Marinozzi, noto commentatore sportivo, ha espresso un’approfondita analisi sulla sfida di Serie A tra Roma ed Inter. Negli studi di DAZN, il commentatore sportivo Andrea Marinozzi ha analizzato la vittoria dell’Inter sul campo della Roma, individuando nella forza mentale e nella compattezza del gruppo i fattori chiave del successo firmato da Ange-Yoan Bonny. L’Inter vince con la testa e con il gruppo. Marinozzi ha sottolineato come, all’Olimpico, la squadra di Cristian Chivu abbia vinto in modo diverso rispetto al passato, senza necessariamente dominare il gioco ma dimostrando una maturità nuova: un’Inter capace di gestire le fasi delicate del match, di soffrire insieme e di colpire con cinismo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marinozzi analizza Roma Inter: «Il futuro è già iniziato, Bonny e Pio Esposito segnano un nuovo ciclo»

