Marina Berlusconi | Se nell’era del Muoviti veloce e rompi tutto riscopriamo la forza lenta dei libri?

«Caro direttore c’è un rumore di fondo che attraversa il nostro tempo: guerre, radicalismi, intolleranze, manipolazione digitale. Dentro quel rumore la libertà e la democrazia sembrano spesso voci isolate, ma sono le uniche che vale la pena continuare ad ascoltare. E sono voci che chi come noi fa informazione e cultura deve sostenere, proteggere, amplificare». Con una lettera al Corriere della Sera, la presidente di Fininvest e di Mondadori, Marina Berlusconi suggerisce una soluzione alla frenesia dei social: i libri. La concorrenza sleale delle big tech: un potere «che rifiuta le regole». Ricordando il sociologo francese Jacques Ellul, Marina Berlusconi ricorda come «oggi le prime cinque BigTech assieme – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon – sono arrivate a superare il Pil dell’area euro. 🔗 Leggi su Open.online

