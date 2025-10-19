Marina Berlusconi | Le Big Tech? Gente che se ne frega Le piattaforme sono un Far West

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una riflessione sulla libertà, la democrazia e il potere digitale. « C’è un rumore di fondo che attraversa il nostro tempo: guerre, radicalismi, intolleranze, manipolazione digitale. Dentro questo frastuono, libertà e democrazia sembrano voci isolate, ma sono le uniche che vale la pena continuare ad ascoltare». Così inizia la lettera di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, pubblicata sul Corriere della Sera. Marina Berlusconi spiega che la Silvio Berlusconi Editore, a un anno dalla sua nascita, dedica le nuove uscite editoriali a un tema centrale: i rischi e i benefici della rivoluzione tecnologica e il suo legame con il potere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

