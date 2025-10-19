Marina Berlusconi | Le Big Tech? Gente che se ne frega Le piattaforme sono un Far West
Una riflessione sulla libertà, la democrazia e il potere digitale. « C'è un rumore di fondo che attraversa il nostro tempo: guerre, radicalismi, intolleranze, manipolazione digitale. Dentro questo frastuono, libertà e democrazia sembrano voci isolate, ma sono le uniche che vale la pena continuare ad ascoltare». Così inizia la lettera di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, pubblicata sul Corriere della Sera. Marina Berlusconi spiega che la Silvio Berlusconi Editore, a un anno dalla sua nascita, dedica le nuove uscite editoriali a un tema centrale: i rischi e i benefici della rivoluzione tecnologica e il suo legame con il potere.
Arianna Meloni, Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri, Marina Berlusconi e Giovanbattista Fazzolari negli anni hanno speso parole molto pesanti nei confronti dello storico programma d’inchiesta targato Rai 3. #Ranucci - facebook.com Vai su Facebook
Marina Berlusconi: "Meloni bene su dazi. Danni alle big tech? Non mi dispiace" - Non mi dispiace" Marina Berlusconi ha parlato brevemente di Milano e del futuro amministrativo della città a margine dell'inaugurazione ... Lo riporta affaritaliani.it
Berlusconi: "Stop big tech senza regole" - Mediaset chiude un ottimo bilancio 2024 (conti preliminari), rilancia le sue ambizioni europee, ma nello stesso tempo lancia un forte allarme sullo strapotere delle big tech americane. ilgiornale.it scrive
Marina Berlusconi preoccupata da strapotere delle Big Tech: “agiscono senza regole e limiti” - “Lo strapotere delle Big Tech mi preoccupa da sempre: non si era mai vista una concentrazione di potere e ricchezza nelle mani di così pochi soggetti”. Scrive primaonline.it