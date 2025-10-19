Marina Berlusconi e l’allarme sulle Big Tech | Un potere senza regole che minaccia la democrazia

Con una lettera pubblicata sul Corriere della Sera, Marina Berlusconi ha lanciato uno dei più severi attacchi pubblici di un grande imprenditore europeo contro i colossi della Silicon Valley. La presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori denuncia un sistema digitale “fuori controllo”, dove “le piattaforme vivono in un Far West normativo e culturale ” e dove il potere economico e politico delle Big Techminaccia la democrazia e la libertà d’informazione ”. L’intervento della Berlusconi si inserisce in un momento in cui Bruxelles sta cercando di dare piena attuazione al Digital Package, l’insieme di regolamenti che include il Digital Services Act e il Digital Markets Act, osteggiato apertamente da Donald Trump e da parte dell’industria tecnologica americana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

