Marina Berlusconi contro le Big Tech | Fanno concorrenza sleale Democrazia a rischio

Ilgiornale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un rumore di fondo che attraversa il nostro tempo: guerre, radicalismi, intolleranze, manipolazione digitale.Dentro quel rumore la libertà e la democrazia sembrano spesso voci isolate, ma sono le uniche che vale la pena continuare ad ascoltare. E sono voci che chi come noi fa informazione e cultura deve sostenere, proteggere, amplificare". Inizia così una lettera di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e di Mondadori, pubblicata oggi sul Corriere della Sera sui "rischi e i benefici della rivoluzione tecnologica e il suo rapporto col potere". Berlusconi ricorda che le prime cinque BigTech assieme - Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon - hanno superato il Pil dell'area euro e avverte "ridurre tutto ai valori economici non basta, il potere dei giganti della tecnologia va ben oltre" perché si tratta di "un potere che rifiuta le regole". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

