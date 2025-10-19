Marianna Bello ritrovata 18 giorni dopo l’alluvione il 20 ottobre Favara si ferma per l’ultimo saluto
Marianna Bello ritrovata dopo 18 giorni. Marianna Bello, 38 anni, travolta dall’alluvione che ha colpito Favara il 1° ottobre, sarà ricordata domani, 20 ottobre, nella chiesa Madre della città. L’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, presiederà la cerimonia funebre alle ore 16. Il ritrovamento del corpo, avvenuto questa mattina in un canneto vicino al torrente che sfocia nel fiume Naro, ha confermato l’esito delle ricerche iniziate dopo la tragica alluvione. Riconoscimento e ritrovamento del corpo nel fiume Naro. La conferma dell’identità di Marianna Bello è stata possibile grazie ai tatuaggi distintivi presenti sul suo corpo, uno dei quali sul polso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
