È stato inaugurato il nuovo laboratorio orafo a disposizione degli studenti di Fondazione Turismo, Arte e Beni culturali Tab Its Academy, l’istituto tecnologico superiore che forma professionisti per le aziende del settore turismo e beni culturali, e dell’ Istituto Margaritone di Arezzo. Stampanti 3D, impianto galvanico, forno fusione, macchina laser per gourmet sono solo alcune delle moderne attrezzature di cui il nuovo laboratorio è dotato, le più all’avanguardia per tecnici specializzati nella progettazione e realizzazione di artefatti orafi. Il laboratorio, parte del progetto Lab Tab Toscana Futura, è stato finanziato con risorse Pnrr, del quale fanno parte: l’ampliamento dei laboratori ubicati nella sede fiorentina della Fondazione e la realizzazione di tre nuovi laboratori ad Arezzo, Lucca e Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Margaritone con il nuovo laboratorio orafo. Così gli studenti fanno un passo nel futuro