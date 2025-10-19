Mareggiate più sicuri gli argini | Conclusi lavori per 600mila euro

Una maggiore sicurezza contro il rischio di mareggiate e, al tempo stesso, un ambiente naturale tutelato è il risultato dei lavori da poco conclusi per migliorare la stabilità dell’argine Madonnina, l’opera di difesa dall’ingressione marina del Lido di Volano a Comacchio. Le opere, finanziate con 600mila euro, sono state realizzate a seguito di un accordo tra l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, la Direzione regionale dell’Emilia-Romagna dell’Agenzia del demanio e i Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, gestori dell’area, i lavori sono stati progettati ed eseguiti dall’Ufficio di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

