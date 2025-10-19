Marcolin lancia la Juve | Per lei oggi è un’occasione importante per sfruttare anche i passi falsi delle altre Poi parla così di David

Marcolin sull’attaccante canadese prima del Como: deve convincere Tudor e sfruttare il passo falso delle rivali, partita chiave per lui e per la squadra. Una scelta forte, una fiducia da ripagare sul campo. La decisione di  Igor Tudor  di puntare ancora su  Jonathan David come centravanti titolare della  Juventus  per la sfida contro il  Como  è uno dei temi caldi del pre-partita. A commentare questa scelta, dagli studi di  DAZN, è l’ex calciatore e opinionista  Dario Marcolin, che ha sottolineato la grande occasione che si presenta oggi sia per l’attaccante canadese che per l’intera squadra bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

