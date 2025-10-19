Marco Simoncelli il retroscena del medico | Cosa vidi quando aprì la bara
– È passato più di un decennio, ma il dolore per la morte di Marco Simoncelli resta una ferita aperta nel mondo del motociclismo. Era il 23 ottobre 2011, quando il giovane pilota romagnolo perse la vita durante il Gran Premio di Malesia, sul circuito di Sepang. Aveva solo 24 anni, e quella caduta fatale – con l’impatto tremendo e le immagini trasmesse in diretta in tutto il mondo – segnò un punto di non ritorno per chiunque amasse le corse. Tra coloro che non hanno mai dimenticato quel giorno c’è Claudio Costa, il medico leggendario della MotoGP, fondatore della Clinica Mobile e figura quasi paterna per intere generazioni di piloti. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
19 ottobre 2008 - Marco Simoncelli conquista il titolo di campione del mondo della classe 250 al termine della gara di Sepang. "Alla faccia di quelli che non ci hanno creduto, che non davano una lira né a me né al mio team. Perché la gente è fatta così: sono t Vai su Facebook
Dottor Costa, il medico della MotoGp: «Ho aperto la bara di Simoncelli a casa sua, l'ho fatto per la sorella. Con Valentino Rossi me la presi» - Del resto, è il medico volto della Motogp, ha passato gran parte della sua carriera salvando ... Scrive msn.com
Il Dottor Costa: “Aprii la bara di Simoncelli a casa sua. C’era un documento, mi riempì di gioia” - Claudio Costa, medico simbolo della MotoGP, racconta per la prima volta il momento in cui aprì la bara di Marco Simoncelli dopo il tragico incidente di ... Lo riporta fanpage.it
Valentino Rossi si presentò a casa Simoncelli dopo l’incidente: “Disse al papà: scusa, sono stato io” - Quel maledetto 23 ottobre del 2011 Marco Simoncelli morì a seguito di un incidente al Gran Premio di MotoGP in Malesia, sul circuito di Sepang. Scrive fanpage.it