Marco Masini | Io coerente con me stesso Sanremo 2026? Problema di Carlo Conti

Per Marco Masini prosegue il “Ci vorrebbe ancora il mare” e, dopo il trionfo del concerto sold out di sabato 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, gli appuntamenti con le altre due date evento nei grandi spazi dei palasport sono sabato 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e domenica 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il tour, partito il 4 luglio, prosegue poi fino al 5 dicembre in tutta Italia. “ Io sono rimasto coerente a quello che ho sempre fatto, non ho preteso di più per scrivere canzoni e sono riuscito a farlo innamorandomi del futuro” – ha raccontato in un’intervista a LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marco Masini: "Io coerente con me stesso. Sanremo 2026? Problema di Carlo Conti"

