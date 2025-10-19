Marco Bezzecchi fa il vuoto in un warm-up ventoso del GP d’Australia Proseguono le difficoltà di Bagnaia
Uno scatenato Marco Bezzecchi ha messo a segno il miglior tempo al termine del warm-up del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido tracciato di Phillip Island i maggiori punti di domanda riguardavano il meteo. Era annunciato vento forte nelle prime ore della giornata (tanto che il programma è stato fatto slittare di un’ora) e, infatti, le raffiche non stanno mancando, complicando la vita ai piloti specialmente sul rettilineo del traguardo (dove si raggiungono velocità che superano anche i 340kmh). Marco Bezzecchi (Aprilia) che, giova ricordarlo, dovrà scontare due long lap penalty nel corso della gara (il via alle ore 06. 🔗 Leggi su Oasport.it
