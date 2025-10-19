Marchesini inaugura a Barberino | Lo stabilimento Neri nodo vitale

Marchesini Group consolida la sua presenza in Toscana, con l’inaugurazione del nuovo stabilimento ‘Neri’ a Barberino di Mugello. Il Gruppo Marchesini di Pianoro, che da oltre 50 anni progetta e costruisce macchine e linee personalizzate per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici, ha deciso di sviluppare ulteriormente la struttura produttiva nella provincia fiorentina, con un nuovo capannone, in via Pian della Fonda, di 4300 metri quadri: 2500 di officina e 1800 destinati agli uffici e alla nuova area ristorante. L’edificio, alimentato interamente da impianto elettrico e fotovoltaico, è stato realizzato grazie a un investimento di circa 12 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

