Marchesini inaugura a Barberino | Lo stabilimento Neri nodo vitale
Marchesini Group consolida la sua presenza in Toscana, con l’inaugurazione del nuovo stabilimento ‘Neri’ a Barberino di Mugello. Il Gruppo Marchesini di Pianoro, che da oltre 50 anni progetta e costruisce macchine e linee personalizzate per il confezionamento di prodotti farmaceutici e cosmetici, ha deciso di sviluppare ulteriormente la struttura produttiva nella provincia fiorentina, con un nuovo capannone, in via Pian della Fonda, di 4300 metri quadri: 2500 di officina e 1800 destinati agli uffici e alla nuova area ristorante. L’edificio, alimentato interamente da impianto elettrico e fotovoltaico, è stato realizzato grazie a un investimento di circa 12 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
LoianoWeb - FutaWeb. . INAUGURATO “IL GIARDINO DELLE FARFALLE-TINA ANSELMI” oggi a Rastignano il Sindaco Luca Vecchiettini ha riaperto l’area totalmente distrutta dall’alluvione del 2023. I dipendenti e l’azienda Marchesini Group hanno finanziat - facebook.com Vai su Facebook
Marchesini Group, un nuovo stabilimento a Barberino di Mugello - Marchesini group ha inaugurato a Barberino di Mugello (Firenze), in via Pian della Fonda, il nuovo stabilimento Neri, tra le aziende che il gruppo bolognese del packaging farmaceutico ha in Toscana. ansa.it scrive
Marchesini group, nuovo stabilimento in Toscana - Marchesini group ha inaugurato oggi a Barberino di Mugello (Firenze) il nuovo stabilimento Neri, tra le aziende che il gruppo bolognese del packaging farmaceutico ha in Toscana. Riporta msn.com
Packaging, Marchesini si allarga. Nuovo stabilimento a Barberino - Marchesini Group cresce ancora e continua a consolidare la sua presenza in Toscana, a Barberino di Mugello, dove già è presente con il polo produttivo Neri. Lo riporta msn.com