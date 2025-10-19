Marcella Bella si sfoga | A Ballando mi hanno tolto entusiasmo mi hanno fatto sentire come se fossi vecchia

Marcella Bella è tornata a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle durante l’intervista con Mara Venier a Domenica In, mostrando tutto il dispiacere per come si è sentita trattata nel programma di Milly Carlucci. La cantante ha raccontato che le critiche ricevute dai giudici l’hanno ferita profondamente, fino a toglierle la leggerezza con cui aveva iniziato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Marcella Bella, la bugia su Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle - X Vai su X

Domenica In, Marcella Bella tra gli ospiti di Mara Venier - facebook.com Vai su Facebook

Marcella Bella si sfoga: “A Ballando mi hanno tolto entusiasmo, mi hanno fatto sentire come se fossi vecchia” - Marcella Bella è tornata a parlare della sua esperienza a Ballando con le stelle durante l’intervista con Mara Venier a Domenica In, mostrando tutto ... Segnala fanpage.it

Domenica In, Marcella Bella contro Ballando: “Mi hanno tolto entusiasmo” - Marcella Bella non si è tirata indietro e ha accusato tutti i giudici: le loro parole sono offensive ... dilei.it scrive

Lo sfogo di Marcella Bella nel backstage di Ballando con le Stelle - Mentre si trovava nella Sala delle Stelle, considerato il “dietro le quinte” di Ballando con le Stelle, Marcella Bella si è lasciata andare a uno sfogo. Da novella2000.it