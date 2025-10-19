Marcella Bella a Domenica In | Lucarelli prova a distruggermi a Ballando con le stelle

(Adnkronos) – "Tutte le volte parto con entusiasmo, vado là e una donna di questa giuria prova a distruggermi, a provocarmi". Marcella Bella contro Selvaggia Lucarelli, la saga di Ballando con le stelle prosegue. A Domenica In, la cantante risponde a Mara Venier sul rapporto 'complicato' con la giuria del programma condotto da Milly Carlucci. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

