Marcella Bella a Domenica In | a Ballando giudizi oltre la danza

Nel salotto di Domenica In, la voce di Marcella Bella ha trovato un varco per raccontare cosa sta accadendo a Ballando con le stelle: un entusiasmo messo alla prova, giudizi che bruciano, il desiderio di ballare senza etichette. Un pomeriggio televisivo che ha acceso più di una discussione, e non solo sul passo a tempo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

