Manovre sospette sulla statale fermato con un chilo di cocaina | scatta l’arresto
BRINDISICASARANO - Si terrà domani l’interrogatorio di convalida dinanzi al gip del tribunale di Lecce, Alcide Maritati, di Paolo Esposito, il 35enne di Casarano (Le) trovato due giorni fa con più di un chilo di cocaina (per la precisione un chilo e due grammi). L'arresto è il risultato di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
