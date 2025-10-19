Manovra taglio all’Irpef per 300mila bergamaschi Risparmio massimo di 440 euro l’anno
LA MANOVRA. Nella fascia tra 28 e 50mila euro si passerà dal 35 al 33%, ma lo «sconto» riguarderà indirettamente anche i redditi superiori: interessati in tutto circa 300mila bergamaschi. I sindacati: accolta una nostra richiesta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Manovra, taglio dell'Irpef al ceto medio: ecco come cambiano le buste paga - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, taglio dell'Irpef al ceto medio: ecco come cambiano le buste paga - X Vai su X
Manovra, dal taglio dell’Irpef alle pensioni: tutte le misure approvate. Meloni: «Priorità a famiglia, salari, imprese e sanità» - Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio. Segnala msn.com
Dpfp: Mef, con Manovra taglio carico fiscale su redditi da lavoro - Con la Manovra "si dara' luogo a una ricomposizione del prelievo fiscale riducendo l'incidenza del carico sui redditi da lavoro e si garantira' un ulteriore ... ilsole24ore.com scrive
Manovra 2026: dal taglio Irpef al bonus mamme, sconti e catasto. La legge di bilancio in 7 punti - Roma – Comincia a prendere forma la prossima manovra, un testo “leggero”, accompagnato da circa 40 collegati che affronteranno le più diverse materie, dall’ippica agli investimenti fino ai Lep e ... Segnala quotidiano.net