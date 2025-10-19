Manovra la segretaria della Cisl | Pronti a migliorare un buon testo

Come giudica la quarta manovra Meloni-Giorgetti? "Attendiamo di leggere il testo definitivo, ma le anticipazioni ci consentono di dire che si tratta di una manovra che parla al Paese reale – avvisa la leader della Cisl, Daniela Fumarola –. Con prudenza, certo, e con il realismo imposto dagli stringenti vincoli europei di bilancio, il governo ha scelto di concertare e concentrare le risorse su salari, produttività, famiglia e coesione sociale. Gli elementi che recepiscono rivendicazioni Cisl sono molti. Ora serve vigilare affinché queste misure non vengano indebolite in Parlamento ma, al contrario, rafforzate".

