Manovra la segretaria della Cisl | Pronti a migliorare un buon testo

Roma, 19 ottobre 2025 – Come giudica la quarta manovra Meloni-Giorgetti? “Attendiamo di leggere il testo definitivo, ma le anticipazioni ci consentono di dire che si tratta di una manovra che parla al Paese reale – avvisa la leader della Cisl, Daniela Fumarola –. Con prudenza, certo, e con il realismo imposto dagli stringenti vincoli europei di bilancio, il governo ha scelto di concertare e concentrare le risorse su salari, produttività, famiglia e coesione sociale. Gli elementi che recepiscono rivendicazioni Cisl sono molti. Ora serve vigilare affinché queste misure non vengano indebolite in Parlamento ma, al contrario, rafforzate”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Manovra, la segretaria della Cisl: “Pronti a migliorare un buon testo”

