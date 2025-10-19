La manovra per il 2026 è mignon. Con misure espansive per 18,7 miliardi, è la più piccola in rapporto al Pil dal 2014. L’altra particolarità è che – per la prima volta – la voce più rilevante sul lato delle coperture è la nuova rimodulazione di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza chiesta dall’Italia a inizio ottobre. Che, riducendo le uscite, nel 2026 permette di finanziare stando al Documento programmatico di bilancio oltre 5 miliardi di spesa senza formalmente aumentare il deficit. Da notare che la proposta di revisione, del valore complessivo di oltre 14 miliardi, è ancora al vaglio della Ue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, la prima fonte di coperture sono i fondi del Pnrr. Poi i contributi dalle banche e “altre entrate”: su le sigarette