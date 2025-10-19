Manovra la bozza | taglio al fondo per il cinema nel 2026 e 2027

(Adnkronos) – Un taglio di 190 milioni per il 2026 e di 240 milioni per il 2027 al fondo unico per il cinema e l'audiovisivo. Lo prevede la bozza della manovra 2026 approvata venerdì dal Consiglio dei ministri e attesa in settimana in Parlamento. Il fondo fissato ad oggi, dalla legge 14 novembre 2016, ''in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Manovra 2026, ecco la Carta Valore per i neodiplomati: dal 2027 sarà valida per biglietti teatro, cinema e musei, abbonamenti ai quotidiani e non solo. BOZZA - X Vai su X

La prima bozza della manovra che arriva in Parlamento: 137 articoli per un valore di 18,7 miliardi di euro - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, la bozza: taglio al fondo per il cinema nel 2026 e 2027 - Un taglio di 190 milioni per il 2026 e di 240 milioni per il 2027 al fondo unico per il cinema e l'audiovisivo. Lo riporta adnkronos.com

Taglio al Fondo Cinema, 190 milioni in meno nel 2026 - Un taglio di 190 milioni nel 2026 e di 240 dal 2027 per il Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Riporta ansa.it

Manovra, cosa cambia nel 2026: Irpef, accise, Isee, rottamazione, sigarette, affitti brevi e non solo. La bozza - La prima bozza della legge di bilancio 2026, composta da 137 articoli, arriverà in Parlamento nei prossimi giorni. Secondo corriereadriatico.it